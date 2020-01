Roma, De Rossi torna in Argentina: con Riquelme deciderà il suo futuro

Per Daniele De Rossi è tempo di tornare in Argentina: l’ex capitano della Roma è partito questa sera dall’aeroporto di Fiumicino con destinazione Buenos Aires. Nei prossimi giorni è previsto un incontro con Juan Roman Riquelme, neo direttore generale Xeinezes, e il presidente Ameal per fare chiarezza sul suo futuro: l’ex numero 16 giallorosso vorrebbe continuare la sua avventura in Argentina, ma la dirigenza ha qualche dubbio sulla sua tenuta fisica, tanto da metterne in dubbio la permanenza al Boca Juniors.