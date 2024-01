Roma, De Rossi ha chiesto alla società la permanenza di Pinto: la situazione

Giornata a dir poco movimentata in casa Roma che dopo l'esonero di José Mourinho ha ufficializzato l'arrivo di Daniele De Rossi in panchina. Secondo quanto riportato da SkySport, tra le prime richieste del neo tecnico giallorosso ci sarebbe la permanenza di Tiago Pinto. Difficile che però questo possa diventare realtà visto che il general manager uscente ha già comunicato l'interruzione del proprio rapporto con la Roma il prossimo 3 febbraio. Il club in questi giorni dovrà anche definire l'accordo con il nuovo direttore sportivo che sarà da subito operativo in vista del calciomercato estivo salvo clamorosi dietrofront.