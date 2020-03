Roma, De Rossi e il ritorno: “Non mi sono mai proposto e non ho intenzione di farlo ora”

Al derby è tornato, si è travestito ed è stato in curva in mezzo alla sua gente. Ma in tanti, nelle ultime settimane, si stanno interrogando sul possibile ritorno di Daniele De Rossi alla Roma grazie all’insediamento della nuova proprietà. Stavolta non sotto mentite spoglie, ma allo scoperto e con un ruolo in società. Magari da allenatore delle giovanili. Ad ora, però, questa sembra una possibilità lontana: “Ho letto di abbocchi con la Roma, ma non mi sono mai proposto a nessuno e non ho intenzione di iniziare ora”. A parlare è stato lo stesso De Rossi a ‘gazzetta.it’. Daniele, con la vicenda coronavirus a monopolizzare l’attenzione mondiale, negli ultimi giorni si è goduto le bellezze del mondo, tra un viaggio in Finlandia sulla neve e un altro sotto il sole delle Maldive. Adesso la priorità è la famiglia.