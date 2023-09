Roma, date e orari dalla quinta alla 19esima: il derby domenica 12 novembre alle 18

La Lega Serie A ha comunicato ufficialmente le date e gli orari delle partite della nuova Serie A dalla quinta alla diciannovesima giornata. Il mese di settembre per la Roma si chiuderà a Torino contro i granata (24 settembre alle 20:45) e a Marassi contro il Genoa (28 settembre alle 20:45). Il big match di ottobre invece arriverà il 29 quando i giallorossi saranno ospiti dell'Inter a San Siro (29 ottobre alle 18). In mezzo le sfide contro il Frosinone in casa (1 ottobre alle 18), il Cagliari in trasferta (8 ottobre alle 18) e Roma-Monza (22 ottobre alle 12:30). Novembre invece si apre con la sfida in casa con il Lecce (5 novembre alle 18) e proseguirà con il derby (domenica 18 novembre alle 18). Poi l'Udinese, il Sassuolo, la Fiorentina in casa e il Bologna in trasferta prima del triplo big match contro Napoli in casa (23 dicembre alle 20:45) Juventus in trasferta (30 dicembre alle 20:45) e Atalanta ancora all'Olimpico (7 gennaio alle 18).