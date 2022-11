Roma, Darboe torna a correre: tra gennaio e febbraio il rientro in campo

Ebrima Darboe è tornato a correre da tre giorni a distanza di 4 mesi dal terribile infortunio nell'amichevole col Portimonense, secondo quanto riportato da Calciomercato.com. Il centrocampista aveva subito la rottura del crociato ed era stato operato in Svizzera. Tra gennaio e febbraio tornerà a disposizione di Mourinho che la passasta stagione lo ha usato col contagocce. In estate doveva partire ma l'infortunio aveva bloccato tutto e adesso potrebbe rappresentare una risorsa in mezzo al campo per lo Special One. Inoltre ha esordito con la maglia della Roma anche il fratello Balagie che fa parte della squadra Under 15.