Roma, Darboe titolare per il Gambia nella gara vinta contro il Ciad

Il centrocampista giallorosso è un perno ormai della sua nazionale

Darboe è il primo dei giallorossi convocati dalle proprie nazionali a scendere in campo. Il centrocampista è stato tra i titolari del Gambia nella sfida contro il Ciad in Camerun valida per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa. L'obiettivo dei gambiani, senza Colley e Barrow ma comunque vittoriosi per 1-0, è quello di qualificarsi per ripetere il bel cammino svolto nell'ultima edizione conclusosi ai quarti di finale.