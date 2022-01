Roma, Darboe: “Mourinho mi ha insegnato ad essere cattivo nel calcio”

In vista della partita contro la Guinea il giovane centrocampista aggiunge: "Conosciamo il nostro valore"

Darboe ancora impegnato in Coppa d'Africa torna a parlare di José Mourinho che in questa stagione più volte lo ha tenuto in considerazione nelle sue turnazioni tra campionato e Conference League. Il The Guardian diffonde le dichiarazioni del giovane giallorosso, di come sia cresciuto grazie allo Special One sotto il punto di vista caratteriale: "Mi ha aiutato molto, sono una brava persona ma lui mi ha insegnato che nel calcio non devi essere troppo gentile, devi essere cattivo". Prosegue poi raccontando la sua storia e l'arrivo in Italia: "Quando ho intrapreso il viaggio l'ho fatto per inseguire il mio sogno, per avere una vita migliore, per continuare a imparare e giocare a calcio. Non avevo altra scelta. È stata dura e non mi piace parlarne molto, ma credetemi non è stato facile. Ringrazio Dio che oggi sono qui". Infine aggiunge sulla partita di oggi ore 17:00 italiane contro la Guinea: "Non siamo sorpresi dalle prestazioni del nostro avversario ma conosciamo il nostro valore".