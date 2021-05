Roma, Darboe incanta anche Bruno Fernandes e Pogba: “Non ha paura di niente”

Il centrocampista ha stupito tutti per la personalità, a fine partita i due fenomeni dello United si sono fermati a complimentarsi. L'agente a FR: "Fonseca gli aveva detto che avrebbe giocato, ma non era preoccupato"

La dimostrazione della sua super partita è negli occhi (e nelle parole) di due che il centrocampo lo dominano da qualche anno, Paul Pogba e Bruno Fernandes. A fine partita non hanno potuto che fermare Ebrima Darboe per fargli i complimenti per la personalità con cui è entrato nel primo tempo. E il portoghese gli ha anche chiesto la maglia, dopo che a Manchester era stato Fernandes a dare la sua al giovane classe 2001. Il centrocampista del Gambia si vuole sedere al tavolo dei grandi e stasera ha fatto il suo primo passo. Entrato al posto di Smalling, ha subito impressionato i tifosi e i presenti all'Olimpico per come ha gestito delle situazioni di pressing dello United. "Eravamo insieme ieri, Fonseca gli aveva detto di prepararsi perché avrebbe giocato nel secondo tempo - ha detto a Forzaroma.info il suo agente Giorgio Ghirardi -. Di certo non si aspettava tutta la partita, ma comunque è un ragazzo che non ha paura di niente. Mi ha detto che non si sarebbe fatto nessun problema nel giocare e così è stato. Ha dimostrato una personalità incredibile, ma questo è un giocatore vero".