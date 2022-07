Roma, Darboe: “I vincenti non mollano perché chi molla non vince”

La Roma continua a lavorare in Portogallo per la seconda parte del ritiro pre stagionale. Presente anche Darboe nonostante il poco spazio ricevuto lo scorso anno da Mourinho. Il classe 2002 è carico in vista del suo quinto anno in maglia giallorossa e ha condiviso una foto sui social della partita di ieri con una frase motivazionale: "Continuiamo a muoverci. I vincenti non mollano perché chi molla non vince". Il centrocampista gambiano è stato protagonista della sfida con il Sunderland mettendo a referto l'assist per il gol del vantaggio siglato da Felix.