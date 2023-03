Roma, Darboe festeggia il ritorno in gruppo: ma il rientro in campo è lontano

La stagione di Darboe non è mai iniziata a causa del brutto infortunio al ginocchio nell'amichevole estiva contro la Portimonense. Il centrocampista è rientrato in gruppo dopo circa 8 mesi e oggi ha festeggiato sui social: "Ritorno in gruppo". Sotto al posto ha anche commentato il suo ex compagno di squadra Felix. Felicità a metà per il gambiano che dovrà aspettare ancora un po' per tornare nella lista dei convocati. Infatti non sarà a disposizione di Mourinho per la sfida di domenica con la Sampdoria. Le sue condizioni saranno da valutare in queste settimane e poi lo Special One deciderà se convocarlo in campionato.