Roma, Darboe e Zalewski titolari con le proprie nazionali

Il polacco scende in campo con l'Under 21 mentre il gambiano in amichevole

Oggi sono due i calciatori della Roma impegnati con le proprie nazionali, entrambi ex Primavera giallorossa. Alle 17:30 va in scena la sfida tra Polonia e Lettonia Under 21, sfida valida per la qualificazione ai prossimi Europei. Titolare per la formazione polacca anche il calciatore giallorosso Nicola Zalewski che dopo l'esordio con la prima squadra torna con gli under. Ebrima Darboe invece parte dal 1' nell'amichevole tra Gambia e Nuova Zelanda.