La Roma questa mattina è scesa in campo per preparare la sfida contro l'Atalanta. Anche Dan Friedkin era presente all'allenamento e ha caricato la squadra in vista della delicata sfida di lunedì. Sorriso con Ghisolfi e Ranieri e la stratta di mano a Svilar. Il rinnovo del portiere è un tema che tiene banco: manca ancora l'accordo tra le parti, ma filtra ottimismo. Il presidente statunitense è ancora nella Capitale e non ha ancora programmato il ritorno in America. La prossima settimana sarà decisiva per il nuovo stadio a Pietralata. Nella sessione di oggi out Pellegrini e Dybala. Il resto del gruppo è a disposizione di Ranieri.