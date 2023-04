Roma, Dan Friedkin cuore giallorosso: il tenero scatto con una piccola tifosa

Dan Friedkin domenica era allo stadio per vedere la gara con la Sampdoria. Mourinho spera si sia divertito e il risultato finale non lascia spazio ad altre interpretazioni. Il presidente della Roma è molto amato dai tifosi e quando si trova in tribuna viene assalito per selfie e autografi. Due giorni fa ha scattato una foto con una piccola sostenitrice giallorossa. Victoria Marie è stata immortalata in un tenero scatto con Dan. Felicità per la sua famiglia e per lo zio che ha messo la foto sui propri social. La bimba si è regalata a sua insaputa una notte che da grande non dimenticherà.