Roma, dall’Under 15 alla Primavera: giallorossi in testa per punti fatti

Si è da poco conclusa una stagione memorabile per le giovanili della Roma. Dagli scudetti dell'Under 16 e dell'Under 17 alla Coppa Italia della Primavera, i giallorossi hanno dominato le classifiche in Italia. Dati impressionati che rendono la squadra di Trigoria quella con più punti totalizzati. Secondo quanto riportato da Numericalcio.it la Roma è prima con 315 punti in 145 gare. Segue l'Inter (296) con gli stessi match disputati e chiude il podio il Milan (265). Staccata la Lazio quarta in classifica (190). Sono stati presi in considerazione tutti i risultati conseguiti nelle seguenti manifestazioni: Primavera 1, Coppa Italia Primavera, Supercoppa Primavera, Under 18, Under 17, Under 16 e Under 15.