La Roma ha comunicato date e modalità di acquisto dei biglietti per le partite di Serie A di Dzeko e compagni fino a marzo. Dalle 15 di oggi sarà infatti possibile comprare i tagliandi per le partite contro Bologna (9 febbraio), Lecce (23 febbraio), Sampdoria (8 marzo) e Udinese (22 marzo). Per tutte le partite data e ora sono ancora da confermare.