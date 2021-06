Roma, dall’arrivo di Vergine a Conti e De Sanctis: così cambiano le giovanili

Stop a investimenti costosi sui giocatori tra i 18 e i 20 anni. L'ex leggenda giallorossa si occuperà di scovare i talenti, mentre Morgan lavorerà a stretto contatto con Tiago Pinto

A coordinare il settore dagli Under 16 agli Under 11 sarà BrunoConti a cui è stato ritagliato un ruolo centrale e cruciale nell’organigramma, ossia quello di scovare i campioni del futuro. Per farlo dovrà principalmente lavorare sul territorio, con l’obiettivo di costruire un’identità romana e romanista. Gli Under 17 e gli Under 18, invece, saranno coordinati da Simone LoSchiavo, classe ’85, ex ds della Vibonese e capo scout giallorosso. Nuove mansioni anche per Morgan de Sanctis: sarà il vice di Tiago Pinto e curerà tutti i contratti dei ragazzi che si stanno affacciando alla prima squadra (Zalewski, Bove, ecc), oltre alla transizione dalla Primavera. Inoltre, si occuperà del mercato dei calciatori che non rientreranno nel progetto Roma a cui dovrà trovare una sistemazione (Under, Nzonzi, ecc). Imposterà le partnership con squadra straniere e sarà il punto di riferimento di Betti Bavagnoli, nuovo Head of Women’s Football del Club fino al 2024.