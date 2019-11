Roma, dalla Spagna: Kalinic verso il ritorno anticipato all’Atletico Madrid

Potrebbe essere già al capolinea l’esperienza di Nikola Kalinic alla Roma. Come riporta Marca, l’attaccante croato, fermo ai box per infortunio, non ha convinto in questi primi mesi in giallorosso Fonseca e società. Per questo, il club capitolino starebbe pensando di interrompere anzitempo il prestito e rispedire il calciatore all’Atletico Madrid, che lo prese nel 2018 dopo una deludente stagione al Milan. Una bocciatura questa che protebbe permettere alla Roma di inserire nel mercato di gennaio un nuovo innesto da affiancare a Dzeko, sempre titolare e bisognoso di un’alternativa.