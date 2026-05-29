La Roma sta programmando il suo futuro. Non solo a Trigoria - con l'ufficialità dell'addio di Massara - ma anche quello sul campo in vista del ritiro estivo. I giallorossi hanno avviato i primi contatti con i club per programmare le amichevoli estive e dalla Spagna - come riportato da Sport.es - spunta l'ipotesi di un match contro il Barcellona. Come scrive il portale spagnolo, i blaugrana sono alla ricerca di due nuovi club per disputare il Trofeo Gamper dopo il forfait di Ajax (che giocherà i preliminari di Conference) e Lipsia. Tra le opzioni c'è anche la Roma oltre a Borussia Dortmund, Napoli e Cruz Azul. L'ultima edizione a cui hanno partecipato i giallorossi è quella del 2015 (sfida persa 3-0 al Camp Nou) e anche quest'anno il torneo dovrebbe disputarsi nella prima metà di agosto. Più recentemente, nell'estate del 2022, la Roma guidata da Mourinho decise di rinunciare alla partita nonostante l'accordo firmato, episodio che fece irritare non poco il Barcellona.