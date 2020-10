Roma, dalla Spagna esaltano Carles Perez: “Doveva lasciare il Barça per avere una chance”

Dopo il bel gol di ieri che ha chiuso il match contro il Benevento, nelle ultime ore in Spagna il nome di Carles Perez sta tenendo banco sui principali quotidiani sportivi. As, testata sportiva vicina al Real Madrid, non si è fatta sfuggire l’occasione per deridere i rivali di sempre del Barcellona, rei di essersi fatti sfuggire il talento catalano senza pensarci troppo su. “Perez ha dovuto lasciare il Barcellona per trovare un’occasione che a Roma sembra avere. Ha chiuso il successo dei giallorossi con un gran gol“, questo quanto riportato dal quotidiano madrileno. Un talento che sembra poter sbocciare in casa Roma, per la felicità di Paulo Fonseca che dovrà puntare sulla rosa al completo in vista del tour de force che aspetta i giallorossi nelle prossime settimane.