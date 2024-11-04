Frank Lampard è il primo nome sulla lista dei Friedkin per sostituire Ivan Juric. Secondo quanto riportato da Sky Sport DE arrivano conferme sull'interesse dei giallorossi nei confronti dell'ex allenatore di Chelsea ed Everton. La posizione del tecnico croato resta in bilico, ma oggi ha comunque condotto l'allenamento a Trigoria. La Roma giocherà contro l'Union Saint-Gilloise giovedì e domenica col Bologna. Poi ci sarà la pausa per le nazionali. Dopo la sfida contro i rossoblu in caso di un altro risultato negativo potrebbe arrivare l'esonero. Sulla lista ci sono anche Potter e Paulo Sousa.