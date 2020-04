Roma, Kluivert in campo nel torneo di beneficenza targato EA Sports – VIDEO

Justin Kluivert scenderà in campo per difendere i colori giallorossi, ma lo farà in totale sicurezza da casa sua. Il giovane olandese infatti rappresenterà la Roma nel torneo virtuale a Fifa2020 organizzato dal team di EA Sports e sarà visibile interamente dai tifosi romanisti sul canale Twitch della storica etichetta produttrice di videogame. Nel primo turno di quella che è stata chiamata Stay and Play Cup l’attaccante di Fonseca dovrà vedersela con un temibile avversario, il PSG guidato da Juan Bernat. “Vi aspetto su Twitch, venite a guardarmi mentre gioco“, questo l’invito di Kluivert su un video pubblicato dal profilo Twitter romanista.