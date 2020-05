Roma, dal 28 maggio rimborso biglietti per il match casalingo contro il Siviglia

La Roma apre al rimborso dei biglietti per la partita di Europa League, Roma–Siviglia. Attraverso un comununicato ufficiale, la società giallorossa ha deciso di informare i tifosi sulle modalità di rimborso per il match inizialmente previsto il 19 marzo, rinviato a causa coronavirus. I supporters potranno richiedere il rimborso a partire da giovedì 28 maggio, entro e non oltre le ore 18.00 di giovedì 18 giugno 2020, recandosi presso lo stesso punto vendita in cui si è precedentemente acquistato il biglietto. Sarà necessario presentare i biglietti in originale o la e-mail di conferma dell’acquisto. Infine, dovranno inoltre essere esibiti i documenti degli intestatari dei biglietti per validare l’annullo e il rimborso.