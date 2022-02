Roma, dal 2012 saldo negativo di 128 milioni sul mercato: la classifica del CIES

I giallorossi sono al 26esimo posto nella graduatoria dei bilanci peggiori tra soldi spesi e incassati sul mercato negli ultimi 10 anni

Chiusa l'ennesima finestra di calciomercato, è tempo anche di bilanci. A farli è il CIES, l'osservatorio del calcio che ha stilato una classifica in base ai milioni spesi per cessioni e acquisti con il relativo saldo dal 2012 ad oggi. La graduatoria di questi 10 anni vede la Roma al 26esimo posto per saldo peggiore nei cinque top campionati d'Europa: -128 milioni per effetto dei 1002 milioni spesi e gli 874 invece incassati dalle cessioni. Al primo posto c'è il Manchester United, che ha quindi il bilanco peggiore con ben -1075 milioni di euro, frutto dei 1545 milioni spesi a fronte dei 470 incassati. Peggio dei giallorossi la Juventus (-561, 1542 milioni spesi e 981 incassati), il Milan (-432, 884 e 452), l'Inter (-385, 1058 e 673) e il Napoli (-228, 781 spesi e 553 incassati). La Roma sale invece al 14esimo posto nei primi cinque campionati per cifra spesa (1002, più di Bayern Monaco e Borussia Dortmund). E i giallorossi arrivano addirittura all'ottava posizione per milioni incassati (874), sopra Liverpool, PSG,Manchester City e United.