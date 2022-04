Roma, i Friedkin ad aprile hanno versato altri 10 milioni nelle casse del club

Sale così a 359 milioni l'investimento totale da parte della famiglia texana

"Nel mese di aprile 2022 la controllante indiretta RRI, per il tramite della controllante diretta NEEP - si legge nel comunicato diffuso dal club - ha effettuato ulteriori versamenti in conto finanziamento soci pari a 10 milioni di euro al fine di supportare le esigenze di working capital del Gruppo". Il totale dell'investimento dei Friedkin nella Roma sale così a 359 milioni, escludendo l'esborso per l'acquisto del club dalla vecchia proprietà. Rispetto alla semestrale dello scorso dicembre sono stati versati 49 milioni come finanziamento soci, di cui 25 a gennaio, 7,5 a febbraio, 6,5 a marzo e 10 ad aprile.