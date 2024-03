Roma, assalto al Brighton. De Rossi: “Siamo da Champions”. E Karsdorp recupera

Alla vigilia della gara di Europa League con il Brighton, la Roma prepara la difficile sfida che si svolgerà in una cornice da brividi, sarà infatti il 50esimo sold out allo stadio Olimpico. Il fortino giallorosso porta bene ai capitolini tanto che nelle ultime 23 gare giocate all'Olimpico in Europa League, la Roma ha perso soltanto contro il Betis Siviglia (1-2), nella fase a gironi dello scorso anno. Daniele De Rossi fa la conta di chi avrà a disposizione domani, con la novità di Rick Karsdorp che probabilmente sarà almeno in panchina dopo che oggi è tornato ad allenarsi in gruppo dopo l'infortunio al ginocchio che lo aveva tenuto fuori nelle ultime uscite. Da Trigoria arrivano novità anche per Evan Ndicka che si è allenato con una maschera protettiva dopo il colpo al naso subito a Monza, c'è la possibilità che anche domani giochi con la protezione. Kristensen, invece,starà fuori circa un mese dopo l'infortunio alla coscia, il danese non ci sarebbe stato lo stesso contro il Brighton visto che non è stato inserito in lista UEFA. Il tecnico giallorosso questa mattina ha presentato l'incontro europeoparlando delle potenzialità della sua squadra: "Non abbiamo ancora fatto nulla, ci aspettano due mesi di fuoco. Questa squadra non può arrivare sotto al quarto posto a prescindere da chi sia il mister". Anche Gianluca Mancini è intervenuto in conferenza parlando della sua condizione fisica dopo i tanti impegni: "Sono stato fermo 12 giorni e con un percorso di cure e di palestra sono arrivato al punto dove non sento più dolore e sto molto bene adesso".