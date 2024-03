De Rossi: “De Zerbi ha idee brillanti, ma il Brighton non è solo lui” – LIVE

Le parole del mister alla vigilia del match europeo

La conferenza stampa di Daniele De Rossi alla vigilia di Roma-Brighton che si giocherà giovedì 7 marzo 2024 alle ore 18.45. Il tecnico giallorosso presenta la sfida contro gli uomini di De Zerbi. In palio ci sono i quarti di finale di Europa League, il ritorno è in programma la prossima settimana alle 21.

Che cosa ne pensa del Brighton? “Ho un ottimo rapporto con De Zerbi sin da quando ero calciatore dopo le partite e lui muoveva i primi passi da allenatore. Dopo la gara parlavamo ed esprimevo la mia ammirazione nei suoi confronti per il gioco che proponeva a Benevento, a Palermo e parlavamo del suo presente e di quello che sarebbe stato il mio futuro. Ha delle idee brillanti ed è un allenatore diverso. Hanno anche ottimi calciatori e ne hanno acquistati tanti bravi mi aspetto una patita complicata e difficile”.

In settimana due giocatori del Brighton hanno parlato dello stadio. Può rappresentare un’arma in più? “Siamo noi che dobbiamo regalare a loro un’altra notte felice e non sono loro che devono farci vincere. Tutte e due le cose saranno importanti, per ogni giocatore è molto bello giocare qui anche per gli stranieri però loro sono abituati a giocare in stadi pieni con calore. In Premier la cornice è sempre bella ma qui troveranno una passione più alta”.

Che partita si immagina domani, quanto vale il loro nono posto. Pensa di giocare a tre o a 4? “Non è facile fare un paragone sul loro nono posto e quanto sarebbero qui in Italia e in che posizione di classifica si incastrerebbero nel nostro campionato. Sono un club emergente ed è stato bravo Potter poi De Zerbi sta creando un marchio in giro per il mondo. Dire che sarebbero ottavi o decimi non si sa, in Italia è quarto il Bologna che ha una storia simile ma con più storia alle spalle. Penso che De Zerbi abbia creato qualcosa di simile col Sassuolo e non è sempre facile lo abbiamo visto quest’anno. Sono simili ma si può fare anche con una società che investe e spende tanti soldi per giocatori bravi come i loro. Non ti dico se giocheremo a tre o a quattro”.

La Roma domani dovrà essere pià istintiva o riflessiva? “Tu fai la distinzione tra istinto e ragione tra fase difensiva e fase offensiva. Si può essere istintivi stando bassi e difendendo in modo confuso e si può essere riflessivi portando gli avversari a difende. Non ne faccio una correlazione diretta tra queste due parole. Penso che la Roma sia una grande squadra che deve rispettare il Brighton ma noi siamo la Roma. Sarà una bella partita e sappiamo che il Brighton mette in difficoltà il City, l’Arsenal, il Chelsea. Sono queste le partite che abbiamo studiato. A volte prendono imbarcate, è una partita che tiene dentro tante partite e noi dobbiamo vincerle entrambe sia quando ci sarà da gestire la palla noi e sia quando loro ci schiaccieranno per qualche minuto”.

Visto il quinto posto in classifica, la questione del ranking Uefa può dare uno stimolo in più per eliminare il Brighton? “Noi giochiamo le patite per vincere, magari diamo un occhio diverso alle nostre connazionali e possono avere un sapore speciale le loro vittorie per il posto in più in Champions. Però bisognerà arrivare quinti o quarti. Questo ranking lo guardiamo il giusto come una storiella che ci raccontano che se vi comportate bene vi facciamo questo regalo. A noi non cambia niente, dobbiamo solo vincere. Se vince un’italiana in Europa al di là delle rivalità tra i tifosi può essere un vantaggio”

Oggi sono 50 giorni dalla sua gestione. Si aspettava qualcosa di più o di meno? “Mi aspettavo tre punti in più in campionato e sarebbe stato perfetto. Era quello il progetto. Sono soddisfatto, sono consapevole del fatto che non abbiamo fatto niente. Nessuno meglio di me conosce questa città che può cambiare i giudizi in pochi secondi per quello tengo i ragazzi con la testa a Trigoria e fuori da giornali e social. Si diventa forti velocemente e scarsi in poco tempo. Sono soddisfatto di quello che ho creato. Il rapporto c’era già ma da allenatore devi crearlo di nuovo. Come presentare la stessa persona ma sotto un’altra veste e non è mai così facile. Mancini ha detto che i giocatori stanno capendo cosa chiedo, oggi ho guardato l’allenamento di ieri e non è solo capire ma crederci. Non che io chiesa cose così brillanti o speciali ma loro stanno dimostrando di credere in quello che gli dico. Questa è la cosa che mi rende felice oltre ai punti che non sempre vanno di pari passo. Per ora c’è stato tutto ma ancora nulla perché ci mancano due mesi di fuoco”.

