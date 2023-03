Roma, da Smalling a Matic e El Shaarawy: tanti giocatori in scadenza di contratto

Le prossime settimane saranno cruciali per disegnare il futuro della Roma . Pinto si metterà al lavoro per discutere i contratti in scandenza, scrive La Gazzetta dello Sport. Sono diversi infatti i giocatori che, entro fine stagione, dovranno incontrare la dirigenza giallorossa . A giugno scadranno gli accordi che legano Smalling, Matic, Wijnaldum , El Shaarawy e Belotti . Per il centrale inglese la fumata bianca è vicina, anche il Gallo potrebbe restare a Trigoria nella prossima stagione. Nessuna trattativa avviata con ElSha : fino a fine maggio infatti il club può decidere se rinnovare o meno il contratto del classe ‘92.

Futuro ancora incerto anche per Matic e Wijnaldum: a Trigoria vantano un’opzione per rinnovare in automatico l’accordo del serbo ma, prima di firmare, l’ex United vuole capire a quale competizione parteciperà la Roma il prossimo anno e i programmi di Mourinho per il futuro. A fine stagione scadrà anche il prestito di Wijnaldum: per riscattarlo il club dei Friedkin dovrà versare 8 milioni nelle casse del Paris Saint-Germain ma, prima, l’olandese dovrà acconsentire a ridursi l’ingaggio. Sono tre invece i romanisti con il contratto in scadenza a giugno 2024: Rui Patricio, Leonardo Spinazzola e Bryan Cristante. Le trattative con il centrocampista azzurro sono state avviate da tempo e nelle prossime settimane verrà annunciato il rinnovo fino al 2027. L’estremo difensore portoghese e il terzino invece sono in attesa di conoscere il loro destino.