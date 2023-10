Roma, da Sanches a Llorente e Smalling: ecco quando torneranno gli infortunati

La Roma ha battuto il Frosinone e ha mantenuto la porta inviolata nonostante le assenze in difesa. Oggi mancavano Smalling e Llorente. Oltre a loro era ancora ai box Renato Sanches. Mourinho in conferenza stampa ha fatto un punto della situazione sugli infortunati: "Prima della sosta per Sanches è no definitivo. Per Smalling e Llorente a Cagliari, magari un miracolo... Una panchina che ci può aiutare, come Rugani che entra gli ultimi 10 minuti al posto di Bremer. Se potessero farcela a Cagliari sarebbe perfetto, altrimenti dopo la sosta". Giovedì ci sarà il Servette, poi la delicata trasferta contro gli uomini di Ranieri e il mister spera di recuperare almeno un centrale. Oggi l'ex Manchester United è arrivato all'Olimpico con la squadra, ma non era a disposizione.