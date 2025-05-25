È arrivato il triplice fischio alla stagione della Roma che chiude al quinto posto in classifica grazie ad un percorso incredibile sotto la guida di Claudio Ranieri da metà stagione in poi. La vittoria con il Torino porta i giallorossi a 69 punti, centrando così l'Europa League a discapito di Fiorentina e Lazio - biancocelesti fuori da tutto. Sfiorato il piazzamento Champions che va, invece, alla Juventus. Dopo una prima parte di stagione da brividi, Sir Claudio ha salvato l'annata centrando un traguardo che ai molti sembrava utopistico qualche mese fa. Tra questi Paolo Di Canio, opinionista di Sky ed ex Lazio, che dopo Napoli-Roma aveva commentato così: "Ranieri ha un lavoro abnorme da fare, non tanto per questioni tecnico-tattiche. L’obiettivo? Salvezza comoda. Spero che ce la possa fare". La salvezza Ranieri l'ha raggiunta senza difficoltà, e con un'andatura da scudetto ha scavalcato le altre della classe, sfiorando anche il miracolo Champions.