Roma, da Reynolds a Vina e Carles Perez: il tesoretto di Pinto prende forma

Il general manager portoghese spera di poter incassare dai giocatori girati in prestito per dare respiro alle casse del club e operare così sul mercato in entrata

Marco Di Cola Collaboratore

Siamo ormai al rush finale della stagione. La Roma è ancora in corsa in campionato, dove cercherà di conquistare un posto in Champions, e in Europa League con alle porte una gara decisiva contro il Feyenoord. I giallorossi però stanno già iniziando a programmare il prossimo futuro. Se in entrata, i nomi di Aouar e Ndicka (entrambi a parametro zero) scaldano l'entusiasmo dei tifosi, le buone prestazioni dei giocatori girati in prestito, scaldano il cuore di Tiago Pinto che potrebbe ritrovarsi un tesoretto inaspettato fino a qualche mese fa. Nell'ultimo weekend, si è preso le luci della ribalta anche Matias Vina. Il terzino uruguaiano, passato a gennaio al Bournemouth, alla sua prima da titolare ha realizzato il suo primo gol in Premier League nella vittoria delle Cherries in casa del Tottenham. Il diritto di riscatto è fissato a 15 milioni di euro e con la salvezza sempre più vicina (al momento il Bournemouth ha 6 punti di vantaggio sul terzultimo posto) non è escluso che possa essere riconfermato anche per il prossimo anno. Rimanendo sempre sulle corsie esterne, anche la stagione di Bryan Reynolds non sta passando inosservata. Molti club inglesi si stanno interessando al terzino texano, oggi in prestito al Westerloo che detiene un diritto di riscatto fissato a circa 7 milioni. Tra le pretendenti l'Hull City oltre al Watford e allo Swansea ma nelle ultime ore si è fatto vivo anche il Feyenoord, con il quale si tornerà a parlare sicuramente giovedì prima del ritorno dei quarti di finale di Europa League.

I prestiti in attacco — Non solo le fasce, anche i "prestiti offensivi" della Roma stanno trovando ampio spazio in questa stagione. Il Valencia vorrebbe trattenere Justin Kluivert anche se a cifre inferiori rispetto ai 15 milioni pattuiti in estate. Questo scenario al momento non è però così scontato visto l'attuale terzultimo posto in classifica che vorrebbe dire retrocessione. Per l'esterno ex Nizza e Ajax, una stagione da 7 gol e 2 assist ma anche un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo nell'ultimo match perso contro il Siviglia del "suo" Monchi. Situazione simile anche in casa Celta Vigo dove il rendimento di Carles Perez, soprattutto in questo finale di stagione, ha convinto tutti. L'esterno catalano ha più volte ribadito la sua volontà di restare in Liga ma il club galiziano non vorrebbe sborsare tutti i 10 milioni previsti dal diritto di riscatto. Si tratta per abbassare le richieste della Roma e non è escluso un rinnovo del prestito con annesso obbligo di riscatto al termine della stagione 2023/24. In Italia alla finestra rimangono anche Sassuolo e Torino.