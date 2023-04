Roma, da Pellegrini a Ibanez e Bove: lo psicologo Mourinho e la giusta empatia

“Empatia non è baci e abbracci, ma anche guardarsi negli occhi: non criticherò mai un mio giocatore se non gioca bene, ma lo farò se non gioca per la squadra”. Con gli aforismi di Josè Mourinho si potrebbe completare una collezione di Baci Perugina. Ma ciò che rende davvero Special il tecnico della Roma è che queste non sono solo parole. In questi mesi il portoghese ha lavorato tanto sul campo quanto sul cervello dei giocatori dimostrandosi psicologo più di ogni altro suo collega in serie A. Le ultime sedute le ha riservate a due giocatori sotto choc: Ibanez e Pellegrini. Il primo è stato “preservato” dai malumori di un Olimpico scosso per l’ennesimo errore al derby. Il brasiliano ha giocato solo lontano dalle mure amiche per ritrovare pian piano la direzione giusta. Per il capitano è stata utilizzata una terapia doppia: prima l’esclusione a fine primo tempo a Rotterdam, poi il lavoro sui sentimenti con l’Udinese. Mou ha lasciato maggiore libertà a Lorenzo ma non quella dal dischetto. Un altro choc poteva essere fatale. Il risultato è stato ottimo e oggi Pellegrini sembra in pole per una maglia anche al ritorno col Feyenoord.