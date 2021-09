Roma, da oggi vaccinazioni allo stadio Olimpico – FOTO

La Roma propone inoltre uno sconto del 10% su un biglietto per una partita in casa per chi si vaccinerà. Lo stand sarà presente anche domani

Redazione

Oggi parte la collaborazione tra la Roma e la Regione Lazio che ha portato l'allestimento fuori lo stadio Olimpico di uno stand per le somministrazioni vaccinali. La postazione si trova in piazza del Foro Italico dove vengono somministrate le dosi del vaccino Moderna. L'iniziativa verrà ripetuta anche nella giornata di domani. La Roma ha anche proposto uno sconto del 10% su un biglietto di una partita in casa per tutti coloro che si vaccineranno. La società giallorossa si mostra ancora una volta in prima linea nella lotta al Covid-19.