Roma, da oggi in vendita i biglietti per l’amichevole contro il Tolosa

La Roma tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito, ha reso noto che da oggi sarà possibile acquistare i biglietti per l'amichevole contro il Tolosa che andrà in scena il prossimo 6 agosto allo Stadium de Toulouse (19:30). I tagliandi (solo elettronici) saranno acquistabili solo ed esclusivamente sul sito Toulouse Fc e per il settore ospiti avranno un costo di 10 euro (Tribune Virage Christophe Revault • Accès 23). Quella contro la formazione francese sarà probabilmente la penultima amichevole dell'estate giallorossa prima della classica presentazione della squadra all'Olimpico.