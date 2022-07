Roma, da Matic a Dybala: come cambia il mercato. Ora top club e bacheche piene

Matic arriva, infatti, dal Manchester United dopo un'esperienza di vittorie e carisma spalmata pure sul Chelsea. Lo stesso Svilar proviene da un club storicamente importante come il Benfica. Per il terzino bocciate le candidature italiane si è andati sul club che due anni fa ha strappato la Ligue 1 al Psg. E' arrivato Celik dal Lille dopo una trattativa nemmeno troppo lunga. Il colpo di genio è recente. Niente Guedes dal Valencia o Berardi dal Sassuolo. Si punta dritti a Paulo Dybala, sette anni di Juventus e cinque scudetti. Insomma gente a cui nessuno deve insegnare mentalità o carattere. Nel caso ne vanno solo amplificate le doti. E in questo Mourinho è un generatore di carisma. Ma non finisce qui. Perché a centrocampo (ipotesi Frattesi a parte) si cerca un altro elemento da top club. E infatti si tratta col Psg per Wijnaldum dopo aver sondato il terreno con l'Atletico Madrid per Saul. Insomma solo squadre che negli ultimi 5 anni hanno portato a casa almeno una semifinale di Champions. Una direttiva precisa, per vincere il prima possibile.