Roma, da Marcos Leonardo a Dybala: Mourinho studia il nuovo attacco aspettando Morata

Il brasiliano è in arrivo e può diventare il nuovo partner offensivo di Paulo. Mou ha chiesto anche Morata per completare il pacchetto offensivo

Daniele Aloisi Collaboratore

L’asse Brasile-Roma fa sognare da anni i tifosi giallorossi. Da Aldair a Alisson e Falcao, i giocatori verdeoro hanno segnato la storia del club. Adesso Marcos Leonardo è pronto a sbarcare nella Capitale. Ha solo 20 anni e si carica sulle spalle una maglia pesante e un ruolo ricco di pressioni. Il fatto che ‘Il Divino’ sia il ds del Santos fa sognare gli amanti del destino, ma l’attaccante ha ancora tutto da dimostrare. Il club paulista ha accettato l’offerta di Pinto da 10 milioni più bonus. Il classe 2003 vuole fare il salto nel calcio europeo. Mou lo aspetta e pensa a come disegnare il pacchetto offensivo. C'è già una differenza con lo scorso anno: la Roma nelle ultime amichevoli ha abbandonato il 3-4-2-1 e ha giocato col 3-5-2. Modulo che porta Lorenzo Pellegrini lontano dalla porta, ma lo rende più al centro dello sviluppo del gioco. Un posto in avanti è ovviamente assegnato a Dybala. Paulo è la stella ed è il titolare indiscusso. Chi giocherà al fianco della Joya? Aspettando la firma di Marcos Leonardo l’unico centravanti a disposizione dello Special One è Andrea Belotti. Il numero 11 ha trovato la rete contro il Farense e ha lottato come al suo solito nei test precedenti. Non basta questo per convincere mister e tifosi che hanno ancora nella mente l’annata finita con 0 gol in campionato. Il rinnovo fino al 2025 è scattato in automatico, il Gallo non è sereno e di fronte ad una proposta importante può anche partire.

Concludono l’attacco El Shaarawy e Solbakken. Il Faraone è il jolly di Mourinho. Ha giocato in avanti, ma con molta probabilità lo vedremo in tante occasioni fare avanti e indietro sulla fascia sinistra. Resta il dodicesimo uomo pronto a dare una mano nel momento del bisogno. Discorso diverso per l’ex Bodo. Ola ha disputato le prime amichevoli a Trigoria, ma l’infortunio alla coscia destra, rimediato contro il Latina, lo ha frenato nella tournée in Portogallo. Ha svolto un solo allenamento col gruppo e non ha avuto modo di mettersi in mostra. La sua posizione è in bilico e il Bologna preme per averlo.

José non si accontenta: vuole ancora Morata — Mourinho ha dato l’ok all’operazione Marcos Leonardo, ma non può ancora ritenersi soddisfatto dell’attacco. Infatti, il mister vuole ancora Morata. Alvaro è il suo obiettivo numero uno e lo ha richiesto ancora prima della trattativa per Scamacca. José è in contatto con l’ex Juventus e ha il desiderio di avere un centravanti esperto vicino ad un giovane da far crescere come lui sa fare. Al momento la trattativa è arenata, ma le cessioni di Ibanez e Karsdorp potrebbero cambiare le carte in tavola. Morata troverebbe il suo amico Dybala e insieme sarebbero i titolari nel 3-5-2 che il portoghese ha in mente di disegnare. Marcos Leonardo e Belotti sarebbero le punte di scorta aspettando il rientro di Abraham nei primi mesi del 2024.