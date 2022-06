Roma, da lunedì via alla campagna abbonamenti per le coppe: tutte le info

La società giallorossa ha comunicato che dal 20 di giugno si potranno acquistare i mini abbonamenti per le partite casalinghe di coppa

La Roma tramite una nota sul proprio sito, ha comunicato che dalle ore 10 di lunedì 20 giugno sarà possibile acquistare gli abbonamenti per le coppe. Lo speciale abbonamento prevede le tre gare del girone di Europa League, oltre che l'ottavo di finale di Coppa Italia. In questa prima fase, che durerà fino al prossimo 24 agosto, il mini abbonamento potrà essere sottoscritto solo da chi ha acquistato o acquisterà l’abbonamento Serie A 2022-23. Il costo è di 9euro a gara per un prezzo totale 36 e potranno essere acquistati solo esclusivamente su asroma.com.