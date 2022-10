Roma, da lunedì 17 gli abbonati potranno ritirare il Welcome Pack

La Roma tramite una nota ufficiale sul proprio sito, ha comunicato che da lunedì 17, tutti gli abbonati potranno ritirare il Welcome Pack. Il club giallorosso non svela il contenuto di tale omaggio ma ha comunicato che sarà composto da due prodotti racchiusi in un cofanetto. Gli abbonati potranno ritirarlo solo in 3 As Roma Store ovvero quello di Via Ottaviano, quello di Piazza Colonna e quello di Via de Corso. Per il ritiro sarà necessario presentare l'abbonamento e scansionare il QR Code.