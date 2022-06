Roma, da Guedes a Aouar: senza Mkhitaryan e Veretout servono nuovi assist

Pinto è alla ricerca di un giocatore che possa garantire reti ma con le partenze dell’armeno e del francese sarà importante trovare un calciatore che sappia creare occasioni per gli attaccanti

Daniele Aloisi

La Roma è tra le squadre più attive sul mercato, l’altro ieri è arrivata l’ufficialità di Matic e adesso si attende la chiusura per Frattesi e per Celik. Il terzino turco potrebbe anche sbloccare la trattativa per Veretout che sogna un ritorno in Francia e al Lille ritroverebbe Paulo Fonseca. Proprio con il mister portoghese ha disputato una delle sue migliori stagioni e potrà provare a conquistare nuovamente un posto in nazionale in vista dei Mondiali di novembre. Cosa perdono i giallorossi con l’addio del francese? Le prestazioni dell’ex Fiorentina nell’ultimo campionato potrebbero non lasciar dubbi sulla risposta ma Jordan è stato il miglio assist man della Roma. Ben 8 i passaggi decisivi per i propri compagni nonostante un’annata in chiaroscuro ad eccezione delle ultime gare e dei primi due mesi.

Subito dopo di lui in questa classifica c’è Mkhitaryan, che come Veretout cambierà maglia. L’armeno ha deciso di non rinnovare il proprio contratto e a luglio lascerà la capitale per accasarsi a Milano, sponda nerazzurra. In totale lo Special One perderà 14 assist, quasi la metà di quelli totali realizzati dai calciatori della Roma (34). Uno degli obiettivi di Pinto è quello di trovare una seconda punta che faccia rifiatare Abraham e che possa garantire gol. Ma viste le cessioni sarà importante anche trovare dei calciatori che siano in grado di mettere in condizione il pacchetto offensivo di siglare più reti possibili.

Da Mertens a Guedes e Aouar: i nomi sul taccuino di Pinto fanno ben sperare

Dopo Veretout e Mkhitaryan, il terzo calciatore della Roma con più assist in stagione è capitan Pellegrini (5). Tiago Pinto è già al lavoro per consegnare a Mourinho una squadra che possa lottare per il quarto posto e i nomi sul taccuino sono tanti. Berardi che con 13 assist è stato il migliore della Serie A appena conclusa farebbe al caso dei giallorossi. L’ala del Sassuolo viene valutata tanto, c’è l’interessamento ma verrà solo in caso di cessione di Zaniolo. Chi dall’Emilia arriverà quasi sicuramente nella capitale è Frattesi. Il centrocampista della Nazionale prenderà il posto di Veretout e nella scorsa stagione ha messo a referto 4 passaggi decisivi alla quale si vanno ad aggiungere 4 gol.

Chi darebbe una grande mano al reparto offensivo è Dries Mertens che in carriera ha dimostrato di saper fare tutto con grande abilità. Il folletto belga da quando è in Italia ha gonfiato la rete 113 volte e messo i suoi compagni in condizione di segnare in 66 occasioni. Numeri da capogiro come quelli di Guedes che in carriera ha realizzato più assist che gol (64 a 62). Così come Solbakken (28 a 23), il calciatore norvegese vuole a tutti i costi la Roma ma dovrà aspettare i prelimari di Champions che giocherà con il Bodo. L'ultimo nome è quello di Aouar, il centrocampista del Lione è finito nella lista di Pinto ed è anche lui uno specialista. In Ligue 1 ha messo a referto 23 assist in carriera ed ha anche il vizio del gol.