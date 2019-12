Roma, da Florenzi a Petrachi: squadra e dirigenti al Parco dei Principi. E c’è l’intruso… Lotito – FOTO – VIDEO

Ieri sera è stato il turno dei dipendenti della Roma, che hanno festeggiato l’arrivo del Natale in una serata vicino via del Corso. Stasera è la volta della squadra, che si è ritrovata al Parco dei Principi per la cena che chiude l’anno. A due passi da Villa Borghese, nella splendida cornice dell’hotel a cinque stelle, i calciatori, lo staff tecnico e i dirigenti sono arrivati uno dopo l’altro – la maggior parte scegliendo l’entrata posteriore e non la principale – per trascorrere la serata insieme. Presente Fonseca e tutti i suoi collaboratori (il primo ad arrivare è stato Nuno Campos), la dirigenza (da Baldissoni a Petrachi) e i calciatori.

Battuta del direttore sportivo al momento del suo arrivo: “Il calciomercato? No, stasera siamo qui per gli auguri di Natale”. Piccolo imprevisto nel programma: nell’albergo c’è anche il patron della Lazio Claudio Lotito.

Domani mattina la squadra tornerà ad allenarsi a Trigoria nel penultimo allenamento della settimana: giovedì la rifinitura e poi la partenza per Firenze, dove venerdì alle 20.45 la Roma chiuderà il suo 2019 contro la Fiorentina di Montella prima del rompete le righe natalizio.