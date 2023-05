Roma, da Dybala a Smalling e Wijnaldum: con Inter e Leverkusen Mou fa la conta

Infortuni, squalifiche e stanchezza. Ora Mou deve gestire un gruppo allo stremo. Rientri vicini per la Joya e Gini

Redazione

Mourinho fa la conta, come quando organizzate le partite di calcetto. Tra infortunati, giocatori stremati e squalificati c'è da rimettere mano alla bacchetta magica contro l'Inter senza dimenticare la gara col Leverkusen che a questo punto vale una stagione. Vediamo in dettaglio chi potrà rientrare in Europa League e chi sarà impiegato sabato in uno scontro diretto per la Champions. Probabile che Mourinho insista con Cristante centrale di difesa, a centrocampo tornerà Matic mentre davanti Dybala sarà gestito col contagocce.

Dybala: L'argentino non ha impedimenti particolari ma va gestito per tornare al 100% proprio in vista della doppia sfida ai tedeschi. Mourinho lo ha tenuto in panchina con Milan e Monza, e da lì la Joya dovrebbe partire anche contro l'Inter. Il fastidio all'adduttore è presente ma non preoccupa troppo.

Wijnaldum: Situazione simile per l'olandese che è tornato ad allenarsi in gruppo venerdì scorso. Gini viene da una lesione leggera rimediata contro il Feyenoord. Contro l'Inter potrebbe mettere qualche minuto nelle gambe e poi tornare giovedì prossimo contro il Leverkusen. Al contrario di Dybala però potrebbe poi essere impiegato anche a Bologna.

Smalling: E' l'assenza più pesante. L'inglese è ancora alle prese con una lesione di secondo grado alla coscia. L'obiettivo è averlo nella gara di ritorno col Leverkusen e poi nello sprint finale del campionato. La sua situazione, però, va monitorata giorno per giorno.

Belotti: Il Gallo ha una frattura al costato che gli impedisce ancora di dormire bene e di muoversi come vorrebbe. Oggi ha partecipato alla seduta con il gruppo, proverà a stringere i denti e mettersi a disposizione di Mourinho. Vedremo se già con l'Inter.

Llorente: Stagione finita per lo spagnolo, o quasi. La lesione rimediata con l'Atalanta è la più profonda dello sfortunato gruppo di Mourinho. Potrebbe recuperare per l'ultima di campionato o per una eventuale finale.

El Shaarawy: In attesa degli esami strumentali è stata però confermata la presenza di lesione. Il Faraone non ci sarà nella doppia sfida europea ma spera di tornare utile per le ultime giornate di campionato.

Kumbulla: Stagione finita e addio in vista per l'albanese che ha rimediato la lesione del crociato