Roma da Champions: quinta vittoria in trasferta dopo 12 gare. Non succedeva dal 2017

La Roma nella notte di Halloween si mette il mantello e vola al quarto posto. Lo fa grazie all’ennesima vittoria in trasferta (Salernitana, Empoli, Inter, Sampdoria e Verona). Fuori dall’Olimpico la banda di Mourinho non sbaglia un colpo (Udine a parte). Quarta vittoria consecutiva lontana dalle mura amiche, non accadeva da luglio 2020. In quel caso i giallorossi portarono a casa tre punti nelle ultime giornate del campionato post lockdown. Fino a questo momento sono cinque le vittorie esterne in 12 partite. Non faceva così bene dalla stagione 2017/2018 con Di Francesco nella meravigliosa annata del terzo posto e della semifinale di Champions League persa contro il Liverpool . Stesso filotto anche nel 2013, il primo anno di Rudi Garcia che tutti ricordano per le 10 vittorie consecutive. Striscia poi interrotta in casa contro il Torino (1-1). Partenze sprint che in entrambe le stagioni portarono la Roma nell’Europa che conta. Ed è questo l’obiettivo di Mou e la speranza della società e dei tifosi.

Roma formato trasferta: prima in Italia con Napoli e Atalanta

La Roma si esalta in trasferta. Alla dodicesima giornata sono 16 punti conquistati dai giallorossi. Gli stessi di Atalanta e Napoli che però hanno una gara in meno. Trend diverso in casa dove pesano le sconfitte proprio con le prime due della classe. Ma è una squadra completamente diversa rispetto allo scorso anno. Non tanto per gli uomini, che causa infortuni sono quasi sempre gli stessi della passata stagione, ma nel carattere. Nel 2021 alla 12esima i giallorossi naufragavano a Venezia e viaggiavano a ritmi bassi con soli 19 punti in classifica. Oggi ne ha 6 in più e arriva al derby in posizione Champions. “Sopravvivere fino al 13 novembre”, questo il diktat dello Special One. Infatti a gennaio torneranno Dybala e Wijnaldum e ci sarà Solbakken a dare una mano in avanti.