Roma, da Barilla a Riyadh Season: 42 anni e nove sponsor. Eccoli tutti

Si chiama Riyadh Season, porterà 25 milioni in due anni (record) e diventa il nono sponsor della storia romanista. L'accordo trovato oggi colma un vuoto sulla bellissima maglia della Roma ed entra nella lista di marchi che dal 1981 hanno accompagnato il club. Il primo nessuno se lo dimentica. In quella stagione la Lega Nazionale Professionisti consente alle 16 società del massimo campionato di apporre sulla propria maglia uno sponsor per lo spazio massimo di 100 cm.

Barilla – 1981-1994 (573 partite)

È una rivoluzione economica. La Roma del presidente Dino Viola inizia la stagione ufficiale con il marchio Barilla al centro della maglia giallorossa. Un connubio fortissimo, con pochi precedenti nella storia tanto che anche gli stessi calciatori romanisti presteranno il loro volto per alcuni spot della famosa casa produttrice della pasta. “ La Barilla appare sulle maglie della Roma per oltre un decennio, fino al 1994. Tredici anni, un record.

Nuova Tirrena Assicurazioni – 1994-95 (39 partite)

La stagione del primo gol ufficiale di Francesco Totti con la Roma non vede più la Barilla, ma un nuovo sponsor che resterà solo una stagione. Si tratta di Nuova Tirrena Assicurazioni, un marchio “ponte” di un anno prima dell’era Ina Assitalia. Una maglia, targata Asics, rimasta comunque nel cuore dopo lo 0-3 alla Lazio nel derby di Mazzone.

Ina Assitalia – 1995-2002 (309 partite)

Il gigante delle assicurazioni, su piazza dal 1912, diventa uno sponsor cruciale per la Roma per due ragioni. In primis se Francesco Totti ha legato la sua intera carriera alla Roma lo si deve un po’ anche a una serata targata Ina Assitalia. Fu proprio l’azienda capitolina a organizzare nel febbraio 1997 il “Torneo città di Roma”, triangolare amichevole con Ajax e Borussia Moenchengladbach in cui il fuoriclasse di Porta Metronia – sul punto di passare alla Sampdoria di Mantovani – convinse il presidente Franco Sensi a puntare per sempre su di lui. Con Ina Assitalia, inoltre, la Roma vince il terzo Scudetto della storia nel 2001. Come dimenticarlo?

Mazda – 2002-2005 (152 partite)

Si passa alle automobili. La Mazda – colosso giapponese dei motori – è sponsor della Roma all’inizio della stagione 2002-03. Accompagna comunque la Roma di Fabio Capello in una stagione da vertice come quella 2003-04, sfiorando lo scudetto dopo un lungo duello con il Milan e resterà fino al 2005, anno del record di gol di Totti in serie A.

Banca Italease – 2005-06 (28)

Forse lo ricordano in pochi. Nella stagione 2005-06 la Roma inizia le partite ufficiali senza sponsor sulla maglia. In questo periodo di assenza, la formazione allenata da Spalletti presta comunque il suo spazio per alcune iniziative commerciali per una gara sola. Tipo Acqua Fiuggi, apparsa sulle divise in Roma-Juventus 1-4 di campionato. Dalla diciannovesima giornata, poi, da Roma-Milan 1-0 compare il logo Banca Italease. Resterà comunque nella storia giallorossa, avendo accompagnato la Roma nelle undici vittorie consecutive in Serie A.

Wind – 2007-2013 (299 partite)

Torna uno sponsor duraturo dopo un anno di vuoto. Durante i sei anni dell'accordo con la compagnia di telefonia, la Roma vince 1 Supercoppa Italia e 1 Coppa Italia. La prima nell’agosto 2007, l’altra nel maggio 2008.

Qatar Airways – 2018-2021 (156 partite)

Per 5 anni, dal 2013 al 2018, la Roma gioca senza main sponsor sulle maglie. Nel 2013-14 ospiterà la scritta Roma Cares per fini benefici. La compagnia di bandiera qatariota entra in quota AS Roma nel 2018, facendo il suo esordio nell’andata della semifinale di Champions League con il Liverpool, nel catino di Anfield Road. Anche se la Roma non riuscrà a qualificars per la finale, si tratta del punto più alto nella maggiore competizione europea da Roma-Dundee in poi, anno 1984. Fino ad oggi è stato lo sponsor più renumerativo della storia.

Zytara (DigitalBits) – 2021 - 2023 (88 partite)

Il 27 luglio 2021 la Società annuncia l’accordo triennale con Zytara, in collaborazione con DigitalBits. La società di blockchain è il nuovo main global partner del Club. L'accordo doveva durare fino al 2024 ma si interrompe prima a causa del presunto mancato pagamento di alcune tranche. Stesso destino anche per l'Inter. Tuttavia resta nella storia per la vittoria della Conference League nel 2022.

