Roma, da Abraham alle lacrime di Ranieri: la UEFA ricorda la notte col Leicester

Sono passati 365 giorni esatti dalla semifinale di ritorno di Conference League tra Roma e Leicester. Era il 5 maggio 2022 e l'Olimpico ribolliva d'amore in una delle sue più memorabili notti magiche. Abraham al minuto 11 del primo tempo sbloccò il match, facendo impazzire di gioia i tifosi romanisti. La Uefa, sull'account Twitter della terza competizione europea, ha ricordato quella fantastica serata, riproponendo il colpo di testa dell'attaccante inglese. "Tammy Abraham ha prenotato un posto in finale", si legge. Grazie a quella vittoria, infatti, si aprirono le porte di Tirana in cui la Roma riuscì a trionfare, alzando al cielo un trofeo atteso da troppo tempo. Quella notte, un altro momento da brividi fu la standing ovation per Claudio Ranieri, ex mister di entrambe le squadre. "Una leggenda è stata celebrata", ha postato la Uefa.