Roma, d.s. cercasi: aspettando Paratici prende quota la pista straniera

Archiviato il mercato, per la Roma è tempo di scegliere un nuovo direttore sportivo. Dan e Ryan Friedkin sono al lavoro incessantemente, impegnati da tempo a sondare i vari profili proposti loro dal fedelissimo Eric Williamson: l’obiettivo, ricorda la Gazzetta dello Sport, è assegnare il ruolo vacante prima di gennaio, coprendo così una posizione cruciale per il futuro del club. Non stupisce dunque che tanti dei nomi attualmente al vaglio della nuova presidenza giallorossa siano internazionali: stando alle ultime indiscrezioni sarebbero proprio le ipotesi straniere al momento le più accreditate.

Da Rangnick a Emenalo: la situazione

Tra i più convincenti agli occhi della nuova dirigenza giallorossa c’è sicuramente Ralf Rangnick, che ha interloquito direttamente con i Friedkin in un colloquio privato: la sua capacità di creare campioni fatti in casa stuzzica molto dalle parti di Trigoria, vista anche la situazione complicata riguardante i conti della società. Il tedesco ex Schalke 04, artefice del “miracolo” Red Bull Lipsia, è però in ottima compagnia: nelle ultime ore ha preso quota anche la posta che porta a Michael Emenalo, ex direttore tecnico del Chelsea e certamente gradito dalla proprietà.

Dall’estero intrigano anche Victor Orta del Leeds e Luis Campos, ex Monaco e Lille che potrebbe anche essere sfruttato come tramite per essere indirizzati verso altri profili. Tutte piste che, per un motivo o per un altro, hanno destato interesse assoluto nei Friedkin anche vista l’incertezza che aleggia attorno al rapporto tra Fabio Paratici e la Juventus.

Paratici resta in corsa: giovedì l’incontro con Agnelli

Un futuro nebuloso che non ha tuttavia spinto i giallorossi a spegnere definitivamente i riflettori sul d.s. bianconero. La data cerchiata sul calendario è quella di giovedì prossimo, giornata in cui è prevista l’assemblea della Juventus e durante la quale le strade di Paratici e del patron Agnelli potrebbero anche dividersi di comune accordo: se si materializzasse questo scenario, la Roma potrebbe decidere di accelerare in maniera importante. In un momento in cui permangono diversi dubbi, l’unica certezza è che a Trigoria adesso si ha molta più fretta rispetto anche solo alla settimana scorsa. In casa Roma si vuole ripartire, iniziando proprio dal nuovo direttore sportivo.