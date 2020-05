Roma, Curva Sud in protesta. Striscioni sotto la sede del club: “No alle cessioni, Pallotta go home” – FOTO

La Curva Sud non ci sta. La difficile situazione economica della Roma sta portando la società a diversi ragionamenti che riguardano anche il mercato e i possibili addii pesanti che Pallotta e i dirigenti rischiano di dover concretizzare. Uno scenario che i tifosi giallorossi non hanno intenzione di accettare: “Pallotta, Baldini e Baldissoni… La Roma non si risana con le cessioni!!“, recita uno dei due striscioni esposti dal gruppo ROMA sotto la sede del club all’Eur. Il messaggio della Curva Sud è forte e chiaro: “Se non sei in grado di tutelare i nostri campioni… Vai fuori dai cog****i! Pallotta go home!”, riporta l’altro striscione. In questi giorni aumentano le voci di calciomercato con le cessioni pesanti che rappresentano lo spettro principale per i tifosi. Zaniolo e Pellegrini, in particolare, i giocatori che potrebbero permettere alla società di fare cassa in maniera importante. Infliggendo un duro colpo al popolo romanista, che ora teme una smobilitazione nella rosa e l’ennesimo anno zero. Con i conti in rosso, la qualificazione in Champions che sembra lontana e una trattativa con Friedkin arrivata ormai a un punto morto, le prospettive per il futuro a breve termine della Roma restano negative.