Roma-Cska Sofia, sold out vicino: biglietti di Curva Nord ancora disponibili

La società giallorossa consiglia ai suoi tifosi di esibire il Green pass digitale all'entrata

Sono ancora disponibili alcuni biglietti in Curva Nord per la partita di stasera di Conference League tra Roma e Cska Sofia. Altro sold out vicino per l'Olimpico, che in questa prima parte della stagione, non sta facendo mai mancare il sostegno alla squadra. I cancelli verranno aperti alle 18.30 e la società giallorossa consiglia di arrivare con un discreto anticipo e di esibire la versione digitale del Green pass.