Smalling: “Mi sento pienamente recuperato”

Le parole del difensore giallorosso: "È stato un grande inizio di stagione, ora dobbiamo recuperare e pensare a domenica"

Ha esordito oggi dopo l'infortunio che lo aveva costretto ai box quando il campionato stava per iniziare. Chris Smalling festeggia il ritorno in campo con una bella vittoria e una buona prestazione. Queste le sue parole a fine partita.

Ho aspettato a lungo per giocare all'Olimpico con accanto i tifosi. Una bella sensazione, oggi è stata la prima partita dopo una buona preparazione. Oggi mi sentivo bene, pienamente recuperato, ora sono concentrato sulla prossima partita per far capire al mister che sono a disposizione. Stavo scherzando con Mancini sul gol che ha segnato. La prossima volta mi ricambierà il favore e farò gol io. Anche quando eravamo sotto di un gol abbiamo continuato a spingere ed ero sicuro che avremmo recuperato. È stato un grande inizio di stagione, ora dobbiamo recuperare e pensare a domenica.