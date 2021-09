Roma-CSKA Sofia, problemi fisici anche per Calafiori

Il laterale sinistro ha chiesto il cambio al 75'. Al suo posto Kumbulla

Dopo Karsdorp, problemi fisici anche per Riccardo Calafiori. Il terzino sinistro ha chiesto il cambio intorno al 75' dopo il tentativo di sorprendere in velocità la difesa avversaria. La sostituzione con Kumbulla è avvenuta due minuti più tardi. Da valutare la condizione del giovane giallorosso con la speranza che non sia nulla di grave altrimenti Vina rimarrebbe l'ultimo terzino sinistro di ruolo rimasto.