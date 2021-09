Conference League, Mladenov (all. Cska Sofia): “Alla pari con la Roma”

Il tecnico della squadra bulgara ha rilasciato alcune dichiarazioni prima di partire per Roma "Con la Roma giocheremo alla pari"

Domani la Roma affronterà il CSKA Sofia in Conference League. Stamattina, alle 8 ore italiane, la squadra della capitale bulgara è partita per Roma. Prima di partire, il tecnico bulgaro, Stoycho Mladenov, si rivolge ai giornalisti presenti "Andiamo a Roma con l'obiettivo di giocare bene, se possibile anche per vincere. Vogliamo un risultato positivo e difendere il nome del CSKA. Voglio vedere aggressività e velocità, cosa che ci è mancata in campionato contro lo Slavia. Cercheremo di segnare già dall'inizio della partita". Riguardo l'assenza di alcuni giocatori importanti per infortunio come Youga e Geferson, il tecnico commenta: "E' un problema che dobbiamo affrontare, ne ho avuto a che fare fin dal mio arrivo al CSKA. Spero di recuperare i giocatori uno ad uno dopo la prossima partita di campionato, perché abbiamo bisogno di tutti. E' chiaro che il nostro stato d'animo è positivo, questa è l'impressione che ho avuto parlando con i giocatori negli allenamenti. Siamo fiduciosi, quello che abbiamo fatto contro il Viktoria Plzen nei playoff può servire da esempio alla squadra"