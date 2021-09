Roma-CSKA Sofia, le formazioni ufficiali di Mourinho e Mladenov

Lo Special One fa un mini turnover per la partita tra Roma e Cska Sofia di Conference League

La Roma cerca la sesta vittoria consecutiva nella prima gara europea della stagione contro il Cska Sofia. Per questa sfida, Mourinho adotterà un mini-turnover per far rifiatare alcuni titolari e dare spazio a chi ha trovato meno minuti finora. In porta, non si tocca Rui Patricio. La linea cambia per metà, con Calafiori e Smalling che prendono il posto di Viña e Ibanez, mentre Mancini e Karsdorp sono confermati dal 1'. Il centrocampo è rinnovato totalmente con Villar e Diawara al posto di Cristante e Veretout. Sulla trequarti Carles Perez e El Shaarawy, galvanizzato dopo il gol vittoria contro il Sassuolo. Alle spalle di Shomurodov, che prende il posto di Abraham, agirà Pellegrini, sempre più al centro del gioco di Mourinho.